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فن

بيومى فؤاد ضيف "واحد من الناس" على شاشة النهار اليوم

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:43 م
صدى البلد
شيري نبيل
يكشف الفنان بيومي فؤاد العديد من أسراره الفنية والشخصية خلال حلقة اليوم من برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثى، الساعة التاسعة والنصف مساء، على شاشة النهار.

ويتطرق الحوار إلى كشف أسرار تذاع لأول مرة عن حياته الخاصة وعائلته وكيف كانت انطلاقته، وأقرب الناس إليه من الوسط الفنى وخارجه، يذاع برنامج "واحد من الناس" فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين عبر شاشة قناة النهار.

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