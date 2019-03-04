وكيل جاريث بيل لجماهير الريال: يجب أن تخجلوا من أنفسكم

هاجم جوناثان بارنيت وكيل اللاعب الويلزي جاريث بيل ، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني ، جماهير الفريق ، وذلك بعد مهاجمتهم لموكله في المباريات السابقة للنادي الملكي.



وقال بارنيت في تصريحات صحفية لشبكة قنوات سكاي سبورتس: هذا الجيل من جماهير الريال سيتحدثون عن أهداف بيل لسنوات عديدة قادمة ، يجب أن يخجلوا من أنفسهم ، الطريقة التي يعاملوها بها أقل ما يقال عنها أنها وصمة عار لهم ، جاريث يستحق احترامًا كبيرًا من الجماهير."



ووجهت لبيل العديد من الإنتقادات بعد مستواه الهزيل مع الفريق الملكي في الفترة الأخيرة ، حيث خرج الفريق من كأس ملك إسبانيا من دور نصف النهائي أمام برشلونة ، كما ابتعد عن المنافسة عن الليجا بعد خسارته أمام الفريق الكاتلوني السبت الماضي.