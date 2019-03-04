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رياضة

وكيل جاريث بيل لجماهير الريال: يجب أن تخجلوا من أنفسكم

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:47 م
صدى البلد
القسم الرياضى
هاجم جوناثان بارنيت وكيل اللاعب الويلزي جاريث بيل ، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني ، جماهير الفريق ، وذلك بعد مهاجمتهم لموكله في المباريات السابقة للنادي الملكي.

وقال بارنيت في تصريحات صحفية لشبكة قنوات سكاي سبورتس: هذا الجيل من جماهير الريال سيتحدثون عن أهداف بيل لسنوات عديدة قادمة ، يجب أن يخجلوا من أنفسهم ، الطريقة التي يعاملوها بها أقل ما يقال عنها أنها وصمة عار لهم ، جاريث يستحق احترامًا كبيرًا من الجماهير."

ووجهت لبيل العديد من الإنتقادات بعد مستواه الهزيل مع الفريق الملكي في الفترة الأخيرة ، حيث خرج الفريق من كأس ملك إسبانيا من دور نصف النهائي أمام برشلونة ، كما ابتعد عن المنافسة عن الليجا بعد خسارته أمام الفريق الكاتلوني السبت الماضي.

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