تكريم أول سيدة تتولى منصب عمدة في كفر الشيخ ..صور

كرّم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، العمدة عزة عبدالحميد، عمدة قرية كوم الحجنة التابعة لمركز بيلا، أول سيدة تتولى هذا المنصب على مستوى المحافظة، تم تعيينها في منصب العمودية خلفًا لزوجها الراحل العمدة يوسف النوري، في 19 مايو 2016م، بعد أن تقدم للترشيح على هذا المنصب 6 من أهالي القرية.





وأكد المحافظ، أهمية دور المرأة بجانب الرجل في النهوض بالمجتمع ودورها كعمدة في تقوية الروابط الأسرية وأمن المجتمع والحفاظ على العادات والتقاليد المجتمعية وحل العديد من المشكلات والتعاون مع أجهزة المحافظة لصالح النهوض بالقرية وتوابعها.



