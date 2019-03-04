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محافظات

تكريم أول سيدة تتولى منصب عمدة في كفر الشيخ ..صور

الإثنين 04/مارس/2019 - 05:02 م
لعمدة عزة عبدالحميد،
لعمدة عزة عبدالحميد، عمدة قرية كوم الحجنة
محمود زيدان
كرّم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، العمدة عزة عبدالحميد، عمدة قرية كوم الحجنة التابعة لمركز بيلا، أول سيدة تتولى هذا المنصب على مستوى المحافظة، تم تعيينها في منصب العمودية خلفًا لزوجها الراحل العمدة يوسف النوري، في 19 مايو 2016م، بعد أن تقدم للترشيح على هذا المنصب 6 من أهالي القرية.

وأكد المحافظ، أهمية دور المرأة بجانب الرجل في النهوض بالمجتمع ودورها كعمدة في تقوية الروابط الأسرية وأمن المجتمع والحفاظ على العادات والتقاليد المجتمعية وحل العديد من المشكلات والتعاون مع أجهزة المحافظة لصالح النهوض بالقرية وتوابعها.

جاء ذلك في مستهل انعقاد المجلس التنفيذي الشهري، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، برئاسة محافظ كفر الشيخ، وأمانة سر اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، وحضور محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام الدين عمر، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية.
تكريم أول سيدة تتولى منصب عمدة في كفر الشيخ ..صور
تكريم أول سيدة تتولى منصب عمدة في كفر الشيخ ..صور
تكريم أول سيدة تتولى منصب عمدة في كفر الشيخ ..صور
تكريم أول سيدة تتولى منصب عمدة في كفر الشيخ ..صور
تكريم أول سيدة تتولى منصب عمدة في كفر الشيخ ..صور

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