عمرو يوسف: تزوجت كندة علوش لهذا السبب.. فيديو

كشف الفنان عمرو يوسف، الأسباب والصفات التي جذبته للزواج من الفنانة السورية كندة علوش.



وقال "يوسف"، خلال استضافته ببرنامج "Carpool Karaoke" بالعربي، المُذاع عبر فضائية "دبي"،: «كان فيه أكتر من حاجه، أهمها الحب والراحة النفسية، وإن الشخص يكون مرتاح للشخص التاني، ودي كانت أهم حاجه بالنسبالي».



وأضاف: «أنا وكندة احترنا في اختيار اسم ابنتنا، ويوم ما اتولدت بصيت لكندة وقولت حياة»، مشيرا: «بنتي نسخة مني بالظبط».

