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عمرو يوسف: تزوجت كندة علوش لهذا السبب.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:14 م
صدى البلد
محمد القاضي
كشف الفنان عمرو يوسف، الأسباب والصفات التي جذبته للزواج من الفنانة السورية كندة علوش.

وقال "يوسف"، خلال استضافته ببرنامج "Carpool Karaoke" بالعربي، المُذاع عبر فضائية "دبي"،: «كان فيه أكتر من حاجه، أهمها الحب والراحة النفسية، وإن الشخص يكون مرتاح للشخص التاني، ودي كانت أهم حاجه بالنسبالي».

وأضاف: «أنا وكندة احترنا في اختيار اسم ابنتنا، ويوم ما اتولدت بصيت لكندة وقولت حياة»، مشيرا: «بنتي نسخة مني بالظبط».

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