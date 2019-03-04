جونيور آجايي هداف الأهلي في الدوري الممتاز حتى الآن.. فيديو

وصل جونيور أجايي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لهدفه الشخصي الرابع هذا الموسم في الدوري الممتاز، بعدما نجح في هز شباك بتروجيت فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرين من المسابقة.هدف أجايي في مرمى بتروجيت هو الرابع له في الدوري الممتاز هذا الموسم في مباراته الثامنة في المسابقة المحلية، ليصبح هداف الأهلي في الدوري بالتساوي مع مروان محسن بـ 4 أهداف والأخير يظهر للمرة الـ 11 في الدوري.الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الثاني الذي لعب 3 مباريات أكثر، بينما ينفرد الزمالك بالصدارة برصيد 52 نقطة.أما بتروجيت فنجح في الهروب من قاع الجدول واستقر في المركز 13 برصيد 25 نقطة أبعدته بفارق ضئيل للغاية عن منطقة الهبوط.