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أخبار العالم

بعد عودة الطيار الأسير .. الهند تسقط طائرة عسكرية باكستانية

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:35 م
أرشيفية
أرشيفية
رحيم يسري
أفادت وسائل إعلام هندية، الاثنين، بأن سلاح الجو أسقط طائرة عسكرية باكستانية عبرت الحدود بين البلدين.

وبحسب صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، فإن مقاتلة هندية من طراز "سوخوي 30" أطلقت صاروخا على طائرة بدون طيار بالقرب من ولاية راجستان الهندية على الحدود مع باكستان.

يأتي ذلك في ظل توتر الأجواء بين البلدين، إثر مهاجمة طائرة باكستانية أثناء محاولتها لعبور حدود الهند في 27 فبراير الماضي.

يذكر أنه في 14 فبراير، قتل 40 جنديا هنديا في تفجير انتحاري تبنته جماعة مسلحة متمركزة في باكستان. وبعد 12 يوما، قصف الطيران الهندي ما أفادت نيودلهي أنه معسكر تدريب "للإرهابيين" داخل الأراضي الباكستانية.

وفي اليوم التالي، حصلت مناوشات جوية في أجواء كشمير أُسقطت خلالها طائرة هندية واحدة على الأقل وأسرت باكستان طيارها، فيما أعلنت الهند أنها أسقطت طائرة باكستانية كذلك، وهو ما نفته إسلام أباد.

وعاد الطيار الهندي الذي أسقطت طائرته إلى بلاده الجمعة، بعد أن أفرجت عنه إسلام أباد في بادرة سلام عقب أكبر مواجهة بين الدولتين منذ سنوات.

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