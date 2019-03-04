عاصي الحلاني يطرح كليب شو بخاف عليكي .. قريبًا

أعلن الفنان عاصي الحلاني من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن استعداده لطرح أحدث كليباته الغنائية "شو بخاف عليكي" عبر تطبيق ديزر للموسيقى، وذلك خلال الفترة القليلة المُقبلة.



وكان عاصي الحلاني، انتهى من تصوير كليب "شو بخاف عليكي" مع المخرج عادل سرحان، وتم تصوير مشاهده في بداية فبراير بالمكسيك.



من جهة أخرى، يحضر "عاصي" ألبومه الغنائي الذي يتعاون به مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم طوني سابا، إيهاب عبد العظيم، ومحمد عبية.