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فن

رنا سماحة تطرح أغنيتها الخليجية الجديدة فيني وجع.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:55 م
صدى البلد
سعيد فراج
طرحت الفنانة رنا سماحة أغنيتها الجديدة «فيني وجع»، التي تغني فيها باللهجة الخليجية، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية «فيني وجع» لـ رنا سماحة، من كلمات: محمد عبد الله، ألحان: عبد العزيز الصباح، توزيع - ميكس: إبراهيم خالد، ومن إنتاج المنتج السعودي: محمد الشادي.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة رنا سماحة، كانت أغنية "بينا خير" والتي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات وألحان هشام صادق، توزيع محمد شفيق، إخراج حسام بدران، إنتاج نيو جينيريشن للإنتاج الفني.

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