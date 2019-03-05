استقالة جديدة تهز الحكومة الكندية بسبب فضيحة الفساد



أعلنت وزيرة مجلس الخزانة الكندية، جين فيلبوت، أمس الاثنين، استقالتها من حكومة رئيس الوزراء جاستين ترودو، وذلك في ظل اتهامات الفساد والرشاوى التي تواجه الحكومة ورئيسها، والتي أسفرت عن استقالة عدد من الوزراء.



ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن فيلبوت قولها في بيان: "إن الأحداث الأخيرة، بما فيها فضيحة إس إن سي - لافالان هزت الحكومة في الأسابيع الأخيرة، وبعد تفكير جاد استنتجت أنه يجب علي أن استقيل كعضو في مجلس الوزراء".



وتولت فيلبوت ثلاث حقائب وزارية مختلفة، هي: الصحة وبعدها خدمات السكان الأصليين، ثم رئيس مجلس الخزانة في يناير الماضي.



وكانت وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد قد استقالت من منصبها بعد أن نشرت صحيفة "ذي جلوب آند ميل" تقارير مفادها أن مكتب رئيس الحكومة مارس ضغوطا عليها لمساعدة شركة "إس إن سي - لافالان" للهندسة على تجنب الملاحقة من قبل القضاء في قضايا فساد ورشاوى.