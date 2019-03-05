أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5-3-2019

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019، حيث سجّل الدولار الأمريكي نحو 17.47 جنيه للشراء و17.57 جنيه للبيع، مرتفعا قرشا واحدا عن أسعار صرف أمس، وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.



وسجّل اليورو الأوروبي نحو 19.80 جنيه للشراء، و19.91 جنيه للبيع متراجعا 6 قروش، بينما سجّل الجنيه الإسترليني نحو 23 جنيها للشراء و23.18 جنيه للبيع متراجعا نحو 6 قروش.



وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.44 جنيه للشراء و17.55 جنيه للبيع متراجعا 15 قرشا، بينما سجّل 100 ين ياباني نحو 15.61 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، متراجعا 16 قرشا، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.60 جنيه للشراء و2.62 جنيه للبيع.

