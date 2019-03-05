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محافظات

شرطة البيئة تضبط 23 قضية في حملة بالبحيرة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:35 ص
ضبط 23 قضية تلوث
ضبط 23 قضية تلوث ومنشاءات بدون سجل بيئي وترخيص
جمالات الدمنهورى
شنت إدارة قسم شرطة البيئه والمسطحات بمديريه أمن البحيرة، حملة مكبرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن وبالاشتراك مع إدارة شئون البئيه بالمحافظه ومديرية الزراعة "بدائرة مركز شرطة مركز كفر الدوار"، وذلك للرقابة على المنشآت والمخالفات الضارة بالبيئة.

وأسفرت الحملة التى قادها العقيد محمد رشدى مدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية عن ضبط: مخزن لتعبئة وتصنيع الكيماويات (بدون ترخيص) ملك المدعو "جمال ع ب ع"، 62 سنة، بالمعاش ومقيم أول الرمل بالإسكندرية لحيازته وتخزينه كميات من المواد الكيماوية والتى تستخدم فى صناعة المنظفات المنزلية.. وضُبط بحوزته كمية (415) لتر ديتول، كميات من الصابون والكلور السائل، كمية (250) كيلو نيلوس.

كما تمكنت الحملة من ضبط 11 قضية تلوث، و12 قضية لإدارة منشأة (بدون سجل بيئي، بدون ترخيص).. وتحررت المحاضر اللازمة.. وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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