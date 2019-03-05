البابا تواضروس يلتقي بمجمع كهنة إيبارشية القوصية.. صور

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مع كهنة إيبارشية القوصية ومير، وذلك في افتتاح مؤتمرهم الذي يقام ببيت "أنافورا" للخلوات والمؤتمرات التابع للإيبارشية.



حضر المؤتمر إلى جانب الأنبا توماس أسقف الإيبارشية الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتيرا قداسة البابا و٤٨ من كهنة إيبارشية القوصية ومير البالغ عددهم ٦٧ كاهنًا، كما ضم اللقاء مكرسات بيت "انافورا".



وجاءت محاضرة قداسة البابا بعنوان "قاعدة الصوم من الناحية الروحية" ومقاييس لفحص الذات.

