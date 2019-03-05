مؤسس «بيقولك»: فكرة الشركة جاءت من الازدحام المروري

قال علي رافع، مؤسس شركة بيقولك، إن فكرة إنشاء الشركة جاءت من مجموعات على الإنترنت متخصصة بالمرور، إلا أنه جعلها بشكل تقني منظم.





وأضاف رافع في كلمته بقمة قادة التنمية المصريين "فينجر برينت"، إن فكرة شركة "بيقولك" جاءت من مشكلة الازدحام المروري، وعدم معرفة الطريق بدقة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات على الانترنت تخصصت في المساعدة في ذلك المجال، إلا أن مؤسسته قامت بعرضها بشكل تقني.



