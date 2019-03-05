مؤسس «بيقولك»: فكرة الشركة جاءت من الازدحام المروري

قال علي رافع، مؤسس شركة بيقولك، إن فكرة إنشاء الشركة جاءت من مجموعات على الإنترنت متخصصة بالمرور، إلا أنه جعلها بشكل تقني منظم.
وأضاف رافع في كلمته بقمة قادة التنمية المصريين "فينجر برينت"، إن فكرة شركة "بيقولك" جاءت من مشكلة الازدحام المروري، وعدم معرفة الطريق بدقة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات على الانترنت تخصصت في المساعدة في ذلك المجال، إلا أن مؤسسته قامت بعرضها بشكل تقني.
يذكر أن قمة قادة التنمية المصريين "فينجر برينت" هي مبادرة أطلقتها مؤسسة تروس مصر للتنمية –واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع التنمية-أسسها الدكتور حاتم خاطر ويرأس مجلس أمنائها المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، وتهدف لتجميع الشركاء المعنين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني القادرون على إحداث بصمة مؤثرة في عجلة التنمية، انطلقت دورتها الثانية ومستمرة يومي 4 و 5 مارس بمشاركة 9 وزراء للمرة الأولى و28 سفيرًا والعديد من المنظمات الدولية النشطة في مجال التنمية والشركات المحلية والدولية ورجال الأعمال، ولذا فإن قمة فينجر برينت تمثل أكبر تجمع للعاملين في مجال التنمية.