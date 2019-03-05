الخميس.. آخر فرصة لحجز شقق جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة

تنتهى الخميس 14 مارس فرص حجز وحدة سكنية بالطرح الأول لشقق مشروعي "جنة" للإسكان الفاخر، وسكن مصر للإسكان المتوسط بمدينة المنصورة الجديدة، فى أول طرح للوحدات السكنية من الدولة بالمدينة التى تعد أحد أهم مدن الجيل الرابع والتى تم فتح باب الحجز لأول شقق سكنية بها قبل نحو أسبوعين.





وتطرح وزارة الإسكان 504 شقق ضمن محور سكن مصر بمساحات تتنوع من 106 إلى 118 مترًا مربعًا، بسعر 6870 جنيهًا للمتر بخلاف نسبة التميز و5% وديعة الصيانة و1.5% رسوم لمجلس الأمناء، بإمكانية التقسيط على 3 أو 5 أو 7 سنوات.





ويبلغ قيمة دفعة جدية الحجز المقررة من الوزارة لوحدات المشروع 70 ألف جنيه، ويتراوح إجمالى سعر الوحدة بين 750 ألف جنيه ونحو 850 ألف جنيه.





وتنتهى فى نفس اليوم فرصة الحجز الإلكترونى إلـى 1008 شقق متاحة ضمن مشروع للإسكان الفاخر "جنة" بمساحات من 100 إلى 150 مترًا مربعًا، ويبلغ سعر المتر نحو 8860 جنيهًا للمتر بخلاف نسبة التميز و1.5% لمجلس الأمناء و5% وديعة صيانة.





وتبلغ قيمة دفعة جدية الحجز لشقق جنة 100 ألف جنيه، ويتم سداد القيمة الإجمالية للوحدة على دفعات ربع سنوية، بحسب مدة التقسيط على 3 أو 5 أو 7 سنوات، وتتراوح القيمة الإجمالية للوحدة بين نحو 900 ألف جنيه إلى 1.4 مليون جنيه حسب المساحة ونسبة التميز.