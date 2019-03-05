الحلم البعيد يشارك في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

يشارك فيلم "الحلم البعيد" للمخرج مروان عمارة والمخرجة يوهانا دومكيفي، في الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية (2 - 8 مارس) ضمن مسابقة بانوراما، بعد أكثر من شهر على عرضه تجاريا بسينما زاوية، حيث استمر لـ3 أسابيع، وحصل على العديد من الإشادات الجماهيرية والنقدية، ويُعرض الفيلم يوم الخميس المقبل بقصر الثقافة في السابعة مساءً.



"شرم الشيخ السينمائي" مهرجان سنوي تقيمه "مؤسسة نون للثقافة والفنون"، بالتعاون مع وزارات الثقافة والشباب والرياضة والهيئة العامة للسياحة في محافظة جنوب سيناء، ويتضمن مسابقة بين صناع الأفلام تهدف إلى تعريف الجمهور العربي بالسينما الآسيوية، ويقيم عددًا من الورش والعروض السينمائية بحضور مشاهير الصناعة.



أحداث "الحلم البعيد" تدور في مدينة شرم الشيخ رمز الحرية والكسب السريع التي يحلم بها الشباب المصري، لكن بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الفترة الأخيرة أدت إلى توقف عجلة قطاع السياحة هناك.



ويرصد الفيلم مجموعة من العمال المصريين صغيري السنّ الذين يعملوّن بأحد الفنادق السياحية الفاخرة؛ حيث الصدام بين سخافات وقوالب الثقافتين الغربية والشرقية، وهناك تعيش تلك الفئة من الشباب حياةً أشبه بالحلم.



وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالدورة الـ53 من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، ونافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشارك بمهرجان لندن السينمائي، بالإضافة لمهرجانات دولية أخرى.



والفيلم من إخراج مروان عمارة ويوهانا دومكي، وإنتاج رومان رويتمان (شركة مونوكل ألمانيا)، مارك لطفي (شركة فيج ليف ستوديو مصر) وآرني بريكنستوك (شركة فروت ماركت ألمانيا).