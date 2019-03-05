الإفتاء تستطلع هلال رجب غدا.. والبحوث الفلكية: الجمعة غرة الشهر

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء غد الأربعاء، هلال شهر رجب لعام 1440 هـ، بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.



وأوضحت «الإفتاء» أنه سيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية على الصفحة الرسمية للدار، لاستطلاع هلال شهر رجب لعام 1440 هجرية، الذي سيتم بعد غروب شمس الأربعاء 6 مارس، الموافق التاسع والعشرين من شهر جُمادى الآخرة 1440 هجرية، بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.



وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أكد أن الخميس 7 مارس هو المتمم لشهر جمادى الآخرة، ويكون غرة شهر رجب لعام 1440 هجريًّا، فلكيا يوم الجمعة 8 مارس وعدته 29 يوما.



وقال المعهد: "يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة السادسة وأربع دقائق مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 29 من جمادى الآخرة والموافق 6 مارس من الشهر الجارى "يوم الرؤية".



وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس "يوم الرؤية" في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ما عدا داكار ونواكشوط، ومراكش، وفاس، ولاجوس، والجزائر، وتونس، وطرابلس بليبيا.



وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن القمر يغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 5 دقائق، وفى القاهرة بـ 7 دقائق، وفى باقى المحافظات يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 4 و8 دقائق، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 2 و13 دقيقة، ما عدا مقديشو التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس وداركار التي يغرب فيها الهلال بعد غروب الشمس بخمس دقائق، وكذلك نواكشوط ولاجوس التي يغرب فيهما الهلال بعد غروب الشمس بأربع دقائق.

