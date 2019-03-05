إحالة أوراق مزارع للمفتي لقتله زوجته حرقا في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، اليوم بإحالة أوراق مزارع لفضيلة المفتي لأخذ الرأي في إعدامه شنقا لقتله زوجته حرقا، وحددت جلسة 5 مايو القادم للنطق بالحكم.



تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقت أجهزة الأمن، بلاغا يفيد بقيام "عبد العظيم .م.أ" 55 عاما مزارع بقتل زوجته "ميرفت.م.م" 35 عاما، ربة منزل، بأن قام بحرقها بالنار بعد توثيقها بالحبال بدائرة مركز ساقلته بسبب خلافات بينهما وتم القبض علي المتهم وإحالته النيابة العامة محبوسا الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

