جروس يشكر جنش .. اعرف السبب

حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على تقديم شكر خاص لحارس مرمى الفريق الأبيض محمود عبدالرحيم "جنش"، عقب المباراة الأخيرة أمام بترو أتليتكو.



وكان الفريق الأبيض حقق فوز مهم للغاية على بطل أنجولا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، بهدف نظيف أحرزه المغربي حميد أحداد، ليحافظ الزمالك على آماله الإفريقية ويواصل المنافسة على الصعود للدور ربع النهائي من البطولة.



واعتبر جروس تألق "جنش" في المباراة، والذود عن مرماه ببسالة سببًا رئيسيًا في تحقيق الفوز، بجانب استغلال خبراته وتهدئة اللعب في الأوقات التي شهدت ضغط من المنافس لتعويض الخسارة، مشددًا له على ثقته في مواصلة ظهوره بهذا المستوى خلال المباريات المقبلة.



ونجح الزمالك بعد هذا الفوز في الصعود إلى المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، ليأتي خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.



ويستعد الزمالك لمواجهة أفريقية جديدة، أمام بطل كينيا يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في لقاء رد الاعتبار، بعد أن نجح الأخير في إلحاق هزيمة ثقيلة بالأبيض بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت على ملعب موي بالعاصمة الكينية نيروبي.