انطلاق بطولة العرب للرياضة المدرسية في القاهرة والسعودية

انطلقت البطولة العربية للرياضة المدرسية اليوم، الثلاثاء، في القاهرة وستستمر حتى 12 مارس الجاري، إلى جانب السعودية والإمارات وسلطنة عمان ولبنان والأردن وفلسطين والجزائر ومصر البلد المنظم.



وقال علي محمد الشعيلان رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية المشارك في البطولة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - : "إن هذه البطولة تكتسب أهميتها كونها المشاركة الأولى للاتحاد، حيث تأتي بعد انقطاع طويل للسعودية عن المشاركة في البطولات العربية المدرسية".



وأضاف الشعيلان أن البطولة تعد من أهم البطولات الرياضية المدرسية التي يتم من خلالها تقارب اللاعبين مع زملائهم من الدول العربية المشاركة، واكتساب المهارات والمعارف والثقافات المتنوعة، مشيرا إلى أن السعودية تشارك في البطولة بلعبتي كرة اليد وكرة تنس الطاولة.



وأوضح أن الوفد السعودي المشارك في البطولة يضم 44 شخصًا ما بين أجهزة إشرافية وإدارية وفنية وطبية ولاعبين، مؤكدًا جاهزية فريقي اليد وتنس الطاولة لخوض البطولة والمنافسة عليها، منوهًا بأن خطة الإعداد شملت معسكرات داخلية وخارجية ولعب العديد من المباريات الودية كان آخرها مباراة ودية أمس /الاثنين/ لفريق كرة اليد المدرسي السعودي مع فريق هليوبوليس المصري.