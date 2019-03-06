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منوعات

ثاني رجل في العالم يتخلص من مرض مميت بهذه الطريقة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:01 ص
مرض نقص المناعة
مرض نقص المناعة
أماني إبراهيم
قال أطباء في لندن إن رجلا بنفس المدينة أصبح ثاني شخص في العالم يتخلص من فيروس نقص المناعة البشرية بعد إجراء أحد العمليات الجراحية، هذا المرض الخطير «نقص المناعة البشرية» يمكن أن يتطور إلى مرض الإيدز بعد شهور أو سنوات من الإصابة بالعدوى.

حتى الآن كان تيموثي راي براون من الولايات المتحدة هو الشخص الوحيد الذي يعتقد آه شُفي من فيروس نقص المناعة البشرية بعد خضوعه لعملية زرع خلايا جذعية في برلين منذ 12 عاما.

ولكن ظهر ثاني مريض يشفى عالميا والمعروف عالميا باسم "مريض لندن" حيث رفض الإفصاح عن اسمه، وقد تلقى خلايا جذعية من نخاع العظم من متبرع به طفرة جينية نادرة تقاوم الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وفقا لسكاي نيوز الأمريكية.

وبعد مرور ثلاث سنوات تقريبا على هذه الجراحة، وبعد أكثر من 18 شهرا من عدم تناول الأدوية المضادة للفيروسات، اتضح أن الاختبارات لم تظهر أي علامات على الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وقالت رافيندرا جوبتا استاذة وعالمة بيولوجية في فيروس نقص المناعة إنه لم يتم الكشف عن إصابته بأي من المرض القديم.

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