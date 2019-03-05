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رياضة

هاني أبو ريدة يحذر من مخاطر التعصب بين الأندية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:36 م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
ملك موسى
حذر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم من مخاطر التعصب بين الأندية، مشيرًا إلى أنه اطلع على تقارير إعلامية عالمية تتنبأ بنشوب ثورة ثالثة في مصر خلال هذه الحقبة، نتيجة التعصب الرياضي بين الجماهير، جاء ذلك على هامش مؤتمر نبذ التعصب الذي دعا إليه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والذي يقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

شهد المؤتمر حضور مسؤولي نادي الزمالك، الذي قام بمصافحة هاني أبوريدة، ونائبه أحمد شوبير، ودار بينهم حوار طويل، لتنتهي الخلافات التي أثيرت بينهم مؤخرًا.

يحضر المؤتمر عدد كبير من الرياضيين، على رأسهم رئيس اتحاد الكرة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة سيف وزاهر مجدي عبدالغني وحازم إمام، وتامر عبدالحميد نجم الزمالك السابق وربيع ياسين نجم الأهلي السابق وأحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، ويقدم المؤتمر الإعلامي ياسر أيوب.

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