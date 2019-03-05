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ديني

مدير الفتوى: فوائد دفتر البريد والبنوك حلال لهذا السبب .. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:20 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن فوائد البنوك ودفتر البريد حلال وليست ربا.

وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم فوائد دفتر البريد؟»، أن فوائد البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ هي من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، فهي حلال شرعًا.

وأوضح أن الذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.

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