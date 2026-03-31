فريق طبي بحميات قنا ينقذ مريضا من انسداد حاد بالقنوات المرارية

نجح فريق طبي بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بقنا، في إجراء عملية دقيقة ومعقدة باستخدام منظار القنوات المرارية لمريض يبلغ من العمر 56 عامًا، كان يعاني من ارتفاع حاد في نسبة الصفراء بالدم نتيجة انسداد مراري ناتج عن حصوات.

وقال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المستشفى استقبل المريض، وفور دخوله تم إجراء التحاليل الطبية والإشاعات اللازمة التي أثبتت وجود حصوات أدت إلى انسداد كامل بالقنوات المرارية، مما استدعى إيداعه بالقسم الداخلي وتجهيزه بشكل عاجل لعمل منظار جراحي.

وأضاف صادق، أن الفريق الطبي تمكن من استخراج الحصوات بنجاح تام وإجراء توسيع دقيق للقنوات المرارية لاستعادة وظائفها الطبيعية، مع تركيب دعامة مرارية لضمان تدفق الصفراء ومنع حدوث أي انسداد مستقبلي تأمينًا لحالة المريض الصحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن العملية أجريت تحت إشراف الدكتور سيد الكاشف، مدير المستشفى، وبقيادة الدكتور محمد أحمد عمر، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والمناظير، وبمشاركة فعالة من أطباء وتمريض المستشفى الذين أظهروا كفاءة مهنية عالية في التعامل مع الحالة.

وأشار صادق، إلى أن هذه العملية الطبية الناجحة تعكس الطفرة النوعية التي تشهدها مستشفى الحميات بقنا، في تقديم خدمات المناظير والجراحات المتخصصة للمواطنين بأعلى معايير الجودة.