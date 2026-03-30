صحة قنا: تشغيل 5 وحدات صحية لصرف علاج نفقة الدولة لمرضى الأمراض المزمنة

نجحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، في تشغيل 5 وحدات للرعاية الأساسية ضمن منظومة صرف العلاج على نفقة الدولة، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وأوضح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن ذلك في إطار توجيهات الدولة وخطة وزارة الصحة والسكان لتخفيف العبء عن المواطنين والحد من الضغط على المستشفيات، وبإشراف الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن هذه الوحدات تستهدف تقديم خدمات الرعاية الأساسية، بالإضافة إلي تقديم خدمات صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، وعلى رأسهم مرضى الضغط والسكر، من خلال توفير أخصائيي الباطنة داخل تلك الوحدات.

وأشار صادق، إلى أن الوحدات التي تم تشغيلها شملت، الوحدة الصحية بقرية كوم يعقوب بأبوتشت، والوحدة الصحية بقرية العركي بفرشوط، ومركز طب الأسرة بنجع حمادي، ومركز عائشة المرزوق بقنا، ووحدة الكلالسة بقوص.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أنه يتم داخل هذه الوحدات انعقاد الجلسات الثلاثية المختصة بمراجعة مدى استحقاق المرضى لقرارات العلاج على نفقة الدولة، وتحديد الحالات المستحقة، ومن ثم صرف الأدوية الخاصة بهم بشكل مباشر، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة وتقليل التكدس داخل المستشفيات.

وأضاف صادق، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المديرية لتوسيع مظلة الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل وفق خطة متكاملة للتوسع في تشغيل عدد أكبر من وحدات الرعاية الأساسية التي تقدم خدمات صرف العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمة الطبية والوصول بها إلى أكبر عدد من المستفيدين.



