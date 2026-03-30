قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بإجراءات ميسرة حتى نهاية 2026
علي الدين هلال: مصر تؤكد ضرورة إنهاء حرب إيران وخفض حدة القتال والعودة للمفاوضات
«الجنريتور» لا يحمي من العقوبة.. رأي قانوني يحسم جدل فتح المحال بعد التاسعة مساء
هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب
تأثرت بسبب الحرب.. خبير: إنتاج السعودية من البترول انخفض من 11 لـ 7 ملايين برميل
الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك في كرة السلة ويصل إلى نهائي الدوري لمواجهة الأهلي
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
الأهلي يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة
توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يعلن تفعيل قرار العمل"أون لاين"الأحد من كل أسبوع لمدة شهر

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، خلال اجتماع موسع مع رؤساء الوحدات المحلية، تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع، يوم عمل للموظفين بنظام الـ"أون لاين" من المنزل، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، على أن يطبق هذا القرار لمدة شهر واحد فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع بالديوان والعام، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامى علام السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


 وأوضح محافظ قنا، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتطبيق نظام العمل من المنزل " أون لاين" لموظفي القطاع الحكومي يومًا واحدًا أسبوعيًا، لترشيد الطاقة وتخفيف الأحمال.

 وكان محافظ قنا، أصدر كتابا دورياً بشأن مواعيد الغلق، والذي جاء نصه كالتالي:

تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 والصادر بالجريدة الرسمية ل 13 مكرر بتاريخ 27 مارس 2026 والذي يسري العمل به لمدة شهر بداية من يوم السبت الموافق 28/3/2026 بشان مواعيد فتح وغلق المنشآت.

- مواعيد غلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتل السكنية تكون طبقاً للمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية، رقم 456 لسنة 2020 والذي يقضي بأن يتم التالي:

- الإغلاق الساعة السادسة مساءاً شتاءاً
- الإغلاق الساعة السابعة مساءاً صيفاً .

- مواعيد الغلق أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 9 مساءً للأنشطة المذكورة بعد:-

- كافة المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة والمراكز التجارية "المولات" والمطاعم والكافيهات والبازارات.

- المطاعم والكافتيريات، ومسارح المنوعات الليلية، والديسكوهات، ومحال بيع العاديات "الأنتيكات"، والسلع السياحية، الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

- كافة الأندية، والمنشآت الرياضية، والشعبية وأندية الشركات، والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية.

- ويتم غلق جميع ما سبق في تمام الساعة 10 مساء، يومي الخميس والجمعة، وأيام العطلات، والأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.

لا يسرى ما سبق على كلا من :-

- محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات
- المطاعم والكافتيريات المرخصة سياحياً المتواجدة بمحطات القطارات.
- المطاعم والكافتيريات والأنشطة المرخصة سياحياً الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها.
- يراعى مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
- يتم استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل " إن وجدت " على مدار 24 ساعة.

يعمل بهذا الكتاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، ولمدة شهر.

وأكد محافظ قنا، أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لترشيد الاستهلاك والإنفاق، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، لضمان الالتزام بالمواعيد المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

 

قنا أون لاين اغلاق المحال العامة قرار رئيس مجلس الوزراء أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

الشرطة البحرينية

خططت لتنفيذ عمليات إرهابية.. اعتقال خلية تابعة لحزب الله في البحرين

البحرين وفنلندا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

البحرين وفنلندا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

تركيا

انهيار مالي ساحق.. البنك المركزي التركي يفقد 55 مليار دولار بسبب الحرب ضد إيران

بالصور

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

فيديو

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد