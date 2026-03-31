جامعة قنا تبدأ مشروعها لتدقيق مسميات البرامج والدرجات العلمية

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، عن تنفيذ مشروع بناء نظام مؤسسي لتدقيق مسميات الدرجات والتقديرات الجامعية، والذي يأتي كجزء أصيل من المكونات الرئيسية للمشروع الرئاسي لتقييم البرامج الدراسية بالجامعة، تماشياً مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات لضمان جودة التعليم والاعتماد المؤسسي.

وقال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، إن مشروع تدقيق مسميات الدرجات والتقديرات الجامعية يهدف إلى تحقيق التميز الأكاديمي والمواءمة مع المعايير المحلية والدولية، كما أن العمل سوف يمتد لتطوير العملية الأكاديمية عبر توحيد مسميات البرامج والتقديرات العلمية في مختلف كليات الجامعة.

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أن المشروع يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الأكاديمية بين الطلاب وتسهيل الاعتراف الدولي بالشهادات وتحسين التصنيف الإقليمي والدولي للجامعة.

ووجه عكاوى، الشكر لأعضاء فريق العمل المشاركين في هذا العمل البناء، بما في ذلك اللجان الإشرافية والتنفيذية واللجان النوعية اللغوية والتقنية والإدارية، مثمناً دورهم في بناء نظام ينهي التباين في مسميات الدرجات العلمية ويعزز من كفاءة خريجين جامعة قنا وتنافسيتهم في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي

فيما أوضح الدكتور عصام الدين عبد الهادي، المدير التنفيذي للمشروع، بأن خطة العمل تضمنت عدة مراحل تحليلية وتطبيقية واضحة، وتشمل إعداد قاعدة بيانات ورقية وإلكترونية موحدة لمسميات البرامج وتصميم شهادات تخرج تحافظ على الهوية البصرية الواضحة والقوية للجامعة، بالإضافة إلى إصدار أدلة لغوية مدققة باللغتين العربية والإنجليزية لضمان اتساق المسميات مع لوائح الكليات ومعايير الجودة.