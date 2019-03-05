العثور على عبوات ناسفة في مطارين ومحطة قطار ببريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية فتح تحقيقا يتعلق بمكافحة الإرهاب، وذلك عقب العثور على عبوات ناسفة بدائية صغيرة في بعض المناطق بالعاصمة لندن.



وقالت الشرطة البريطانية إنها عثرت على عبوات ناسفة بدائية صغيرة في مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو.



وكانت الشرطة البريطانية ذكرت أنها عثرت على طرود مشبوهة في هذه المناطق، قبل أن تكتشف أنها قنابل.

