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أخبار العالم

العثور على عبوات ناسفة في مطارين ومحطة قطار ببريطانيا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:53 م
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
أعلنت الشرطة البريطانية فتح تحقيقا يتعلق بمكافحة الإرهاب، وذلك عقب العثور على عبوات ناسفة بدائية صغيرة في بعض المناطق بالعاصمة لندن.

وقالت الشرطة البريطانية إنها عثرت على عبوات ناسفة بدائية صغيرة في مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو.

وكانت الشرطة البريطانية ذكرت أنها عثرت على طرود مشبوهة في هذه المناطق، قبل أن تكتشف أنها قنابل.

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