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حوادث

النائب العام يأمر بحبس مدير تشغيل قطارات محطة مصر و4 آخرين

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:01 م
جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمد عبدالله
أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بيانًا استكمالًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 518 لسنة 2019 إداري الأزبكية في واقعة حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس.

وجاء بالبيان أن النيابة العامة قررت حبس كل من مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، وناظر حوش أبو غاطس، وملاحظ مناورة أبو غاطس، واثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبو غاطس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وستوالي النيابة العامة إصدار البيانات بالمعلومات الجديدة وما تسفر عنه التحقيقات في حينه.

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