أستون مارتن تقدم مفهوم VANQUISH VISION CONCEPT

أعلنت شركة Aston Martin عن اختيار الدورة الـ 89 من فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات لاستكمال طرح مفاهيمها الثلاثة الجديدة للمرة الأولى على مستوى العالم وذلك عبر تقديم مفهوم Vanquish Vision Concept.



ويجسد المفهوم الجديد، الذي يقدم لمحة موجزة عن أولى سيارات Aston Martin الفائقة والمزودة بمحرك وسطي، منهجية التصميم لواحد من أكثر نماذج العلامة طموحًا، حيث سيتم اليوم تسليط الضوء عليه، إلى جانب كل من سيارة AM-RB 003، النسخة الثالثة من السيارات الفائقة والمزودة بمحرك وسطي، ومفهوم Lagonda All-Terrain Concept المناسب لجميع أنواع الطرقات.



ومن خلال إعادة إحياء إحدى نماذج Aston Martin التقليدية العريقة، يوفر هذا المفهوم القائم على دراسة التصميم دليلًا إضافيًا على رغبة العلامة البريطانية المتخصصة بالسيارات الفاخرة الدخول بقوة إلى إحدى الأسواق التنافسية في قطاع صناعة السيارات - والتي لطالما استحوذت عليها الشركات الإيطالية المتخصصة بصناعة السيارات الفائقة - وذلك من خلال تقديم هذا المفهوم الذي تم تصميمه في مدينة جايدون البريطانية.



وفي هذا السياق قال آندي بالمر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Aston Martin: "يسرني أولًا أن أعرب عن سعادتنا البالغة بإعادة إحياء اسم Vanquish، والذي يشكل مرادفًا لسلسلة طويلة من أهم إنتاجاتنا والتي شعرنا بأنها ترتبط بشكل مباشر مع هذه السيارة المذهلة. ويشكل إطلاق مفهوم Vanquish Vision Concept إنجازًا تاريخيًا يضاف إلى سجل Aston Martin الحافل، وخطوة كبيرة أخرى نحو تحقيق أهداف "خطة القرن الثاني" التي أطلقتها الشركة. وسيشكل إنتاج أول سلسلة من السيارات الفائقة ذات المحرك الوسطي الخلفي نقلة نوعية في تاريخ العلامة لكونها تمثل الطراز الذي سينتقل بشركة Aston Martin نحو قطاع يُنظر إليه عادةً باعتباره القلب النابض للسيارات الرياضية الفاخرة".



وكما هو الحال بالنسبة لسيارة AM-RB 003، يستفيد مفهوم Vanquish Vision Concept من رؤية جديدة لفلسفة تصميم سيارة Aston Martin Valkyrie والتي تجسد سيارة AM-RB 003 ملامحها بشكل مكثف، مع مواصلة الاهتمام بجميع الجوانب المتعلقة بخفة الوزن وتصميم المقصورة الداخلية وتعزيز كفاءة الديناميكا الهوائية بما يشمل جميع نواحي التصميم والهندسة.



بدوره قال مايلز نورنبيرجر مدير قسم التصميم في شركة Aston Martin: "يمتاز مفهوم Vanquish Vision Concept بمظهر أكثر جاذبية للسيارة وتركيز أقل على إظهار الجوانب التقنية بالمقارنة مع طرازي Aston Martin Valkyrie وAM-RB 003، ولكنه لا يزال مبالغًا فيه من حيث الأنماط البصرية. فعلى سبيل المثال، يتضمن هذا المفهوم مصدًّا أماميًا مزودًا بفتحات تتيح إمكانية الرؤية من خلالها وصولًا إلى إطارات السيارة.



وثمة مساحات فارغة أقل تضفي طابعًا مميزًا على كل من سيارتي Aston Martin Valkyrie وAM-RB 003. ويرتقي هذا المفهوم بمستوى جمالية السيارة على نحو متعمد، حيث تم تصميمه خصيصًا لتعزيز المظهر الجمالي للشكل مع عدم المبالغة في التركيز على الأداء. فبالرغم من إتاحة أفضل مستويات القيادة المريحة على الطرقات، تحافظ السيارة على قدراتها الرفيعة عند المنافسة على مسارات السباق. ونتيجة لذلك، تمتاز هذه السيارة بمظهرها الهادئ الذي يغلب عليه الطابع الكلاسيكي. وينبع الطابع الجمالي للسيارة من تحول التركيز من المظهر المندفع للأسطح المصممة لدعم الأداء الوظيفي في نموذجي Aston Martin Valkyrie وAM-RB 003 نحو أشكال أكثر انسيابية وحيوية، مع الاحتفاظ بطابعها الرياضي والعصري، وهذا ما يمثل السمات الأساسية التي تعبر عن الهوية المميزة والإمكانات الفريدة التي سينطوي عليها إنتاج سلسلة سيارات Aston Martin الفائقة ذات المحركات الوسطية".



وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل الفنية مع تقدم برنامج التطوير، ولكن يمكن الإفصاح حاليًا عن اثنتين من المعلومات الهامة بهذا الشأن تتمثل الأولى في التأكيد على أن إنتاج النموذج الأول من مفهوم Vanquish Vision Concept سيتضمن إضافة نسخة من محرك V6 من Aston Martin، والذي سيتم استخدامه للمرة الأولى في أولى نماذج سيارة AM-RB 003 الخارقة.



وعلى النقيض من سيارتي Aston Martin Valkyrie وAM-RB 003 المصنوعتين بالكامل من ألياف الكربون، سيتم تصنيع هياكل السيارات المندرجة ضمن مفهوم Vanquish Vision Concept من الألمونيوم وفق نماذج مصممة حسب الطلب، ويتم تطويرها تحت إشراف مباشر من ماكس سواج، المدير الفني لشركة Aston Martin، والخبير المتخصص في السيارات المزودة بمحركات وسطية. وانطلاقًا من حضورها القوي كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال هياكل السيارات المصنوعة من الألمونيوم، توفر Aston Martin أفضل المزايا المرتبطة بهذه التقنية المتطورة بما في ذلك انخفاض التكاليف وسرعة الإنتاج والمتانة العالية مع خفة الوزن.



وكما هو الحال في جميع منتجات Aston Martin، سيخضع مفهوم Vanquish Vision Concept لعمليات تطوير صارمة عند اقترابها من المراحل النهائية للإنتاج، فضلًا عن الاستفادة من خبرات القيادة رفيعة المستوى والتي يوفرها كل من مات بيكر، كبير مهندسي Aston Martin؛ والسائق كريس جودوين، كبير خبراء تجارب الأداء العالي للسيارات في الشركة.

