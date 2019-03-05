تعليق مثير من تامر أمين على أغنية شعبان عبد الرحيم الجديدة.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، علي أغنية المطرب، شعبان عبد الرحيم، الجديدة التي تحمل اسم "المثليين الثلاثة".



وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «شعبان عبد الرحيم، هاجم في الأغنية المذيعين بقنوات الإخوان معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع عبد الرحيم».



وأشار: «الأغنية بتاعت شعبان عبد الرحيم لطيفة أوي، وفيها شتيمة حلوة وهما يستحقوها»، موضحا: «هما قاعدين في تركيا وحاطين رجل علي رجل وبيقبضوا الدولارات الحلوة إللي طالعة من أجهزة المخابرات وقطر وتركيا».

