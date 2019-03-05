منتخب مصر لليد يهزم الإمارات 37-26 في افتتاح الدورة العربية

حقق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة 37-26 في افتتاح الدورة العربية المدرسية التي تستضيفها مصر حتى 12 مارس الجاري.



شهد الشوط الأول سيطرة كاملة من الفراعنة وانتهى بنتيجة 17-12، قبل أن ينجح المنتخب الوطني في إنهاء اللقاء لصالح بنتيجة 37 - 26 .



وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على متابعة جزء من اللقاء الافتتاحي للدورة التي تقام تحت رعاية وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة .

