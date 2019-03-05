ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يطالب بحذف المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية من الدعم

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:16 م
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب بالشروط التي وضعتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، والتي يرى فيها تحقيقا لجهود الدولة في وصول الدعم لمستحقيه.

وقال "البطيخي"، في تصريحات لـ "صدى البلد": إن تنقية البطاقات يعمل على رفع مستوى الدعم وتقليل الضغط على محدودي الدخل، مشيرًا إلى أنه بعد حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، ستكون هناك مساحة كبيرة لزيادة نصيب الفرد من الدعم التمويني.

وعن حذف المحبوسين وفقا لأحكام قضائية نهائية، طالب النائب أن يكون الحذف مقتصرا فقط على المسجونين وفقًا لقضايا تتعلق بالإرهاب والإخلال بالسلم العام، لاسيما وأن هناك أفرادا محبوسين على ذمة شيكات وأخرى غارمات، إضافة إلى وجود أفراد محبوسين لمدة شهرين أو شهر، لذلك من غير المنصف أن يتم حذفهم.

وأيد النائب بقية الشروط التي أعلنت عنها وزارة التموين، والتي تحددت في النقاط التالية:

‫ـ من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات شهريا من الكهرباء

ـ من تتعدى فاتورة المحمول الخاصة به أكثر من 800 جنيه شهريًا

ـ دفع مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للطفل الواحد

ـ امتلاك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث

ـ شاغلو الوظائف العليا

ـ المسافرون خارج البلاد بغرض العمل

ـ المحبوسون بأحكام قضائية نهائية

ترشيحاتنا

مصر تشرق من ميناء شرق.. مميش والوزير يطلقان أول سفينة تصدير من بورسعيد .. فيديو

مجلس الزمالك: ليس لدينا مانع فى زيارة النادي الأهلي قريبا

رجل بلا قلب.. أب أسترالي يقتل طفله بسبب المخدرات.. صور

تضاؤل فرص لحاق حمدي فتحي بـ ديربي الأهلي والزمالك

شاهد.. أول رد من أحمد فلوكس على شائعة انفصاله عن زوجته

ميناء شرق بورسعيد يدخل الخدمة بأول سفينة محملة بالملح.. فيديو

حسام البدري يوضح حقيقة ترك منصبه فى بيراميدز والعودة للتدريب

فرح علي تنشر صورا بصحبة حميد أحداد وزوجته

رئيسا مجلتي الأهلي والزمالك يتفقان على وثيقة لنبذ الخلاف

حسام البدري يوجه دعوة لكل الأندية المصرية

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار بيجو بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

تعليق مثير من تامر أمين على أغنية شعبان عبد الرحيم الجديدة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

فيديو جراف.. الجليد الأخضر يظهر في روسيا
ياسر رزق: تكلفة الصحيفة الواحدة 7 جنيهات للنسخة.. وتباع بـ جنيهين بعد الدعم
اتحاد الصناعات يكشف أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في الخدمات
أمين الفتوى يثبت إرهاب جماعة الإخوان بنصوص حسن البنا.. فيديو
ياسر رزق: أكثر من 80% مما يباع في الأسواق هي صحف المؤسسات القومية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟