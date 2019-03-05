برلماني يطالب بحذف المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية من الدعم

أشاد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب بالشروط التي وضعتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، والتي يرى فيها تحقيقا لجهود الدولة في وصول الدعم لمستحقيه.



وقال "البطيخي"، في تصريحات لـ "صدى البلد": إن تنقية البطاقات يعمل على رفع مستوى الدعم وتقليل الضغط على محدودي الدخل، مشيرًا إلى أنه بعد حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، ستكون هناك مساحة كبيرة لزيادة نصيب الفرد من الدعم التمويني.



وعن حذف المحبوسين وفقا لأحكام قضائية نهائية، طالب النائب أن يكون الحذف مقتصرا فقط على المسجونين وفقًا لقضايا تتعلق بالإرهاب والإخلال بالسلم العام، لاسيما وأن هناك أفرادا محبوسين على ذمة شيكات وأخرى غارمات، إضافة إلى وجود أفراد محبوسين لمدة شهرين أو شهر، لذلك من غير المنصف أن يتم حذفهم.



وأيد النائب بقية الشروط التي أعلنت عنها وزارة التموين، والتي تحددت في النقاط التالية:



‫ـ من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات شهريا من الكهرباء



ـ من تتعدى فاتورة المحمول الخاصة به أكثر من 800 جنيه شهريًا



ـ دفع مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للطفل الواحد



ـ امتلاك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث



ـ شاغلو الوظائف العليا



ـ المسافرون خارج البلاد بغرض العمل



ـ المحبوسون بأحكام قضائية نهائية