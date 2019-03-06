حكيم زياش يقضي على آمال ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

خرج فريق ريال مدريد بعد خسارة مهينة أمام أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.





سجل المغربي حكيم زياش هدف أياكس في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من دوسان تاديتش، ولجأ حكم المباراة الى خاصية الـ VAR، واحتسب الكرة هدفا صحيحا.





وفي الدقيقة 18 سجل دافيد ناريس الهدف الثاني بعد أن انفرد بحارس المرمى وأسكن الكرة الشباك.





وجاء الهدف الثالث بعد استخلاص نصير مزراوي الكرة من امام سيرجيو ريجيلون ومررها فى إتجاه حكيم زيياش الذي مررها إلى دوني فان دي بيك فمررها الأخير إلى دوسان تاديتش ليسددها بيساره داخل الشباك.





أما هدف ريال مدريد الأول فجاء عبر انطلاقه من سيرخيو ريجيلون من الجهة اليسري ثم مررها داخل المنطقة ليتلقاها ماركو أسينسيو بتسديدة قوية على يسار المرمى اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك.





وعاد أياكس من ركلة حرة مباشرة وسدد "لاسه شونه" كرة مقوسة، عجز كورتوا حارس الريال عن التصدي إليها.



