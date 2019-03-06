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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تطير إلى لبنان لتكريمها في جامعة بيروت

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:46 ص
صدى البلد
سعيد العربي
توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم، الأربعاء، إلى دولة لبنان، بناءً على تلقيها دعوة من جامعة بيروت العربية، لتكريمها خلال احتفالية تقيمها الجامعة وإلقاء محاضرة لطلاب الجامعة.

وبحسب بيان، من المقرر أن تشارك السفيرة نبيلة مكرم في مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة المنعقد في لبنان، وإلقاء كلمة حول المرأة في مواقع اتخاذ القرار، ودورها من خلال أعلى المناصب السياسية والدبلوماسية في صنع السلام ومنع الحروب.

وخلال الزيارة، ستلتقي السفيرة نبيلة مكرم مع فرح بري، مدير الشئون الاغترابية اللبنانية، لبحث أوجه التعاون بين مصر ولبنان في مجال الهجرة والمهاجرين.

ومن المقرر أيضا أن نلتقي وزيرة الهجرة عددا من ممثلي الجالية المصرية، وذلك في إطار حرصها على التواصل المباشر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم وآرائهم ومشاكلهم للعمل على حلها وتلبية جميع احتياجاتهم.

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