ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إنشاء اتحاد جديد لغرف البحر الأحمر لخلق تحالفات عربية إفريقية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:34 ص
صدى البلد
أ ش أ
وقعت اتحادات غرف الدول المطلة على البحر الأحمر على اتفاقية إنشاء اتحاد جديد لغرف البحر الأحمر على غرار اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، ليكون آلية فاعلة لتحقيق شعار الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار «معا إلى إفريقيا» ليصبح أولى النتائج الاقتصادية الناجزة لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والإفريقية والبحر الأبيض، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الجديد سيجمع اتحادات الغرف من الأردن، السعودية واليمن من الجانب الآسيوي والسودان والصومال وإريتريا وجيبوتى ومصر من الجانب الإفريقي، ويستند إلى دور الغرف التجارية فى دعم التعاون الإقليمي، وتمثيلها للقطاع الخاص في دولها، ويهدف إلى التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل من خلال تنمية التجارة البينية والاستثمار العربي الإفريقي إلى جانب استحداث وسائل للنقل متعدد الوسائط واللوجيستيات لتنمية التجارة البينية.

ونوه بأن الاتحاد الجديد سيركز على تفعيل التعاون الثلاثي، بتكوين تحالفات تجمع الشركات الإفريقية مع مستثمرين من دول الخليج، وموردي التكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء فى الاستثمار الصناعى والزراعى أو فى البنية التحتية، من كهرباء وطرق أو الخدمات من اتصالات وتعليم وتدريب وصحة، خاصة وأن الوطن العربى استثمر أكثر من 23,150 مليار دولار في 2017، لتتجاوز جملة استثماراته الخارجية المتراكمة أكثر من 14 تريليون دولار، مشيرا إلى أن الاتحاد الجديد سيسعى لتوجيه جزء من تلك الاستثمارات للدول الأعضاء بالاتحاد من خلال التعاون مع مصر.

من جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والأورومتوسطية إن الاتحاد الجديد سينشأ قويا، إذ ترأس اليمن اتحاد الغرف العربية، وترأس مصر اتحادات الغرف الإفريقية والبحر الأبيض المتوسط، حيث تقدمان خبراتهما في مجال التعاون الإقليمي.

وأضاف أن خطة العمل الجاري إعدادها ستدعمها الآليات التمويلية المتاحة لدول المنطقة من الهيئات المانحة، والبنوك والصناديق الإنمائية العربية والإسلامية والإفريقية والدولية.

وأكد أنه تم التحاور مع الاتحاد الأوروبي والصين لعمل دراسة للنقل متعدد الوسائط، يبدأ بحريا بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ليتكامل بريا وعن طريق السكك الحديدية مع محور الأسكندرية ـ كيب تاون، ووصله إلى سفاجا، ثم منها بريا إلى نادجامينا بتشاد ليتكامل مع محور نادجامينا داكار، وبحرا إلى جدة فى السعودية، ثم بريا وسككيا إلى الخليج العربي لتحقيق الربط الكامل من الخليج إلى المحيط الأطلسي عبر الدول الحبيسة بإفريقيا ، ومنها إلى الاتحاد الأوروبي؛ ما سيعظم من دور الدول المطلة على البحر الأحمر، وأهميتها جميعا في طريق الحرير وتحولها لمراكز للتصنيع من أجل التصدير إلى جانب تنمية صادراتها.

ترشيحاتنا

10 كلمات بديلة عن سجود التلاوة أثناء المواصلات.. فيديو

قرار جديد من الجبلاية عن مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي

حكم صلاة المرأة بالبنطلون

العثور على جثة طفل غريق بمركز سنورس بالفيوم بعد اختفائه بـ 5 أيام

تعديلات في قانون الجمارك لتحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية

محافظ الشرقية يعلن حصيلة حادث شقة الزقازيق

جواب الحب المتفجر.. مخاوف في لندن من محاولات إرهابية أيرلندية

جماهير ريال مدريد تواصل ثورتها ضد بيريز

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

مصرع طفلين وإصابة والدتهما و2 آخرين في غرق سيارة بالمنصورة.. صور

كيف يتصرف المصلي إذا تذكر أنه نسى غسل عضو أثناء الصلاة ؟

تعرف على عدد ساعات الصيام في رمضان.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق أطفال بلا مأوى ببني سويف ينقذ طفلا ويعيده لأسرته

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة بالبحيرة خارج الكتلة السكنية

الأساطير الصينية والتاج الملكي تزين كنوز قصر المنيل بمتحف الوادي الجديد.. صور

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

فيديو

رئيس اتحاد الإسكواش: نحن أصحاب المراكز الأولى على مستوى العالم.. فيديو
التأمين الصحي: نستهدف تلاميذ 9788 مدرسة في ثاني مراحل حملة التقزم والأنيميا
باحثة في الشئون الأفريقية: القارة تواجه تحديات الهجرة غير الشرعية والإرهاب.. فيديو
إسعاد يونس:عادل إمام طلب مني تغيير اسمي لهذا السبب.. فيديو
متحدث مجلس الوزراء: وافقنا على تقنين أوضاع 783 كنيسة ومبنى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟