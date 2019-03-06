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فن

تامر عاشور يحقق مليون مشاهدة بأغنية أيام

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
حققت أغنية "أيام" للمطرب تامر عاشور مليون مشاهدة، وذلك فى أقل من 48 ساعة منذ طرحها على "يوتيوب"، ودخلت الأغنية قائمت الـ"الترند" بعد ساعات أيضًا من طرحها.


وطرح تامر عاشور جمهوره، أولى أغنيات ألبومه الجديد "أيام"، والتى تحمل نفس اسم الألبوم، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك قبل طرح الألبوم بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

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