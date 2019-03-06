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مديحة حمدي: والدي كان رافضا دخولي المجال الفني.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:01 م
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الفنانة مديحة حمدى، إنها كانت تعشق التمثيل والقراءة منذ الصغر، لافتة إلى أنها التحقت بكلية التجارة وبعد ذلك التحقت بمعهد الفنون المسرحية لكي تتمرن على التمثيل.

وأضافت حمدى فى لقاء خاص ببرنامج " يوم جديد" المذاع على فضائية " الغد"، "والدي كان رافضا دخولي المجال الفني، ولكن والدتى لعبت دورًا كبيرًا فى إقناعه، مشيرة إلى أن أسرتها كلها كانت تتقلد مناصب كبيرة فى الدولة، ولم يتجه أحد أبدًا للمجال الفني".

وتابعت، اشتركت في أول مسرحية لي مع الفنان فؤاد المهندس، وكنت سعيدة جدًا.

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