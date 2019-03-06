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منوعات

أفضل 5 ألعاب بلاي ستيشن للمرتبطين والمتزوجين.. فيديو وصور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:39 م
صدى البلد
كريم جمال
لعل أكبر مشكلة تقابل أي ثنائي مرتبط عاطفيًا أو متزوج هى البلاي ستيشن، حيث يسعى الرجل دائمًا لتقضية بعض الوقت لممارسة هذه اللعبة مع أصدقائه الشباب، إلا أن هذه المشكلة على وشك الحل مع تقديم قائمة بأفضل الألعاب التى تضمن تواجد الثنائي سويًا دون أي مغادرة لأحدهم.

وبحسب موقع ليست 25، نستعرض قائمة من 5 ألعاب هي الأفضل فى فئة الألعاب الجماعية على منصة البلاي ستيشن.

1- Overcooked
إذا كنت من محبي ألعاب الطهي واللعب الجماعى والضحك، فهذه اللعبة هى الاختيار الأمثل، والتي يمكن أن يلعبها من شخص إلى 4، إما أن يكونوا فى فريق واحد أو ضد بعض.



2- Dead Or Alive
وتعني "حي أو ميت" ، هي سلسلة ألعاب فيديو قتالية من إنتاج تيكمو اليابانية، ويرتكز اللعب على القتال والمواجهة السريعة.



3- Left 4 Dead 2
تقدم ميزة اللعب الفردي والجماعي، والهدف منها هو البقاء على قيد الحياة والنجاة من هذا الوباء، كارثة الزومبي على وجه الدقة. ويكون سير الأحداث على غرار سلسلة من الحلقات التليفزيونية والتي ستبقيك جالسا على حافة مقعدك من الإثارة.



4- A Way Out
هي لعبة تعاونية، مصممة بشكل فريد لتُلائم عمل لاعبيْن اثنين معًا، بصرف النظر عن وضعهما. من خلال رواية وقصة قوية، سيشرع Leo مع Vincent في مغامرة عاطفية، حيث سيعيشان بعض لحظات الأكشن التي لا تنسى، والتي تشمل مطاردة السيارات، وممرات التخفي، والمشاجرات، وعملية تبادل لإطلاق النيران، وغيرها الكثير.



5- Don’t Starve Together
واحدة من أفضل الألعاب المستقلة التى يمكنك لعبها سويًا مع أصدقائك لعدة عوامل، من اهمها ان اللعبة تدعم التعديلات حيث يمكنك التعديل على اللعبة وتغييرها بجانب أن اللعبة تحتوى على عدد مهول من الشخصيات القابلة للعبة وعددهم حوالى 1000 شخصية، عليك أن تحاول أن تبقى على قيد الحياة بالعالم الذي تتواجد به فهو عالم خطير مليء بالتحديات المختلفة التى تهدد من بقائك.

أفضل 5 ألعاب بلاي ستيشن للمرتبطين والمتزوجين.. فيديو وصور
أفضل 5 ألعاب بلاي ستيشن للمرتبطين والمتزوجين.. فيديو وصور
أفضل 5 ألعاب بلاي ستيشن للمرتبطين والمتزوجين.. فيديو وصور
أفضل 5 ألعاب بلاي ستيشن للمرتبطين والمتزوجين.. فيديو وصور
أفضل 5 ألعاب بلاي ستيشن للمرتبطين والمتزوجين.. فيديو وصور

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