‏المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ 100 مليون صحة..صور

وجه الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر التحية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وجميع القيادات والأطباء والعاملين بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية على جهودهم الكبيرة والناجحة فى تنفيذ المبادرة التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر 100 مليون صحة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.



كما وجه الربان صميدة فى بيان له اصدره اليوم الشكر للدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية والدكتور عادل الشافعى مدير الإدارة الصحية بفاقوس وجميع الأطباء والمشاركين فى المبادرة على مستوى مركز فاقوس وفى مقدمتهم الدكتورة نيفين مجدى محمد صالح ومرفت عبد العزيز عبد الله واحمد صبرى سلمى والدكتورة فاطمة الزهراء احمد عادل وإيناس السيد البدوى وولاء محمد محمد على والدكتورة عبير عبد الهادى محمد والدكتورة صفاء متولى محمد رئيس القسم الوقائى والدكتور سمير عبد الجواد.



وأشاد الربان عمر المختار صميدة بدور قيادات وكوادر وأعضاء وشباب حزب المؤتمر بمحافظة الشرقية على جهودهم لمساندة جهود القائمين على تنفيذ هذه المبادرة.

