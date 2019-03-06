ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

‏المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ 100 مليون صحة..صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:36 م
المؤتمر يساند جهود
المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ مبادرة 100مليون صحة
أسامة على
وجه الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر التحية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وجميع القيادات والأطباء والعاملين بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية على جهودهم الكبيرة والناجحة فى تنفيذ المبادرة التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر 100 مليون صحة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما وجه الربان صميدة فى بيان له اصدره اليوم الشكر للدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية والدكتور عادل الشافعى مدير الإدارة الصحية بفاقوس وجميع الأطباء والمشاركين فى المبادرة على مستوى مركز فاقوس وفى مقدمتهم الدكتورة نيفين مجدى محمد صالح ومرفت عبد العزيز عبد الله واحمد صبرى سلمى والدكتورة فاطمة الزهراء احمد عادل وإيناس السيد البدوى وولاء محمد محمد على والدكتورة عبير عبد الهادى محمد والدكتورة صفاء متولى محمد رئيس القسم الوقائى والدكتور سمير عبد الجواد.

وأشاد الربان عمر المختار صميدة بدور قيادات وكوادر وأعضاء وشباب حزب المؤتمر بمحافظة الشرقية على جهودهم لمساندة جهود القائمين على تنفيذ هذه المبادرة.
‏المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ 100 مليون صحة..صور
‏المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ 100 مليون صحة..صور
‏المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ 100 مليون صحة..صور
‏المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ 100 مليون صحة..صور
‏المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ 100 مليون صحة..صور
‏المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ 100 مليون صحة..صور
‏المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ 100 مليون صحة..صور
‏المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ 100 مليون صحة..صور
‏المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ 100 مليون صحة..صور
‏المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ 100 مليون صحة..صور
‏المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ 100 مليون صحة..صور
‏المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ 100 مليون صحة..صور
‏المؤتمر يساند جهود الصحة بالشرقية لتنفيذ 100 مليون صحة..صور

ترشيحاتنا

شركة طيران تمنح تذاكر مجانية لمدة سنة.. وكلمة السر إنستجرام

طعمية وكشري وبتنجان ومخلل.. إقبال كبير على الأكلات المصرية في بورصة برلين.. والمشاركون الأجانب: الأكل المصري هايل وعاوزين منه في بلادنا

6 ملايين جنيه نظير الاستغناء عن نجم الزمالك

عمومية المهندسين توافق على زيادة المعاشات 100 جنيه

الزمالك يقترب من إقناع صفقة الأهلي بالتوقيع

سفير مصر بالكونغو يكشف عن آخر استعدادات الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

الحبس 5 سنوات عقوبة الكتابة على العملات.. هكذا تتعامل أوروبا والخليج

شعبة الدواجن تحذر من كارثة بعد اكتشاف فيروس.. فيديو

رئيس نادي الجونة: لا نفكر في البقاء بالدوري

لطيفة تتعرض للنصب

الفلاحين ترد على تحديد الحكومة سعر توريد القمح

روحاني يفجر مفاجأة حول تنازله عن السلطة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

فيديو

فيديوجراف| الحب والسياسة ..قصص ترويها العملات النقدية‎
100 مليون صحة: إجراء المسح لـ 43 مليونا و405 آلاف و774 موطنا
استمرار مصارعة الجمال في باكستان رغم تجريمها.. فيديو
شاهد.. لقطات نادرة لـ لطفي لبيب من كواليس إتش دبور وسيما علي بابا
هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟