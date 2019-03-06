محمد محسن يحيى حفلا في دار أوبرا الإسكندرية .. غدا

يحيى المطرب محمد محسن حفلا غنائيا غدا بدار الأوبرا بالإسكندرية على مسرح سيد درويش، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.



ومن المقرر أن يقدم "محسن" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره ومنها: "زي أغاني زمان، حضنك حياة، حبات الندى، حبايب زمان، بقالك مدة، أصيلة يا بنت، في قلبي مكان".



يذكر أن محمد محسن شارك الفنانة مي كساب في دويتو غنائي جديد بعنوان "أصول اللعبة"، من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان أحمد عمار.