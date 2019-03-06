شاهد.. رامى عياش يطرح أغنية حابب.. غدا

أغنية جديدة من الألبوم ابتداء من نهار الخميس 6 المسا #حابب @AssafSalim @mazzika pic.twitter.com/cJDkUSmP9b — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) March 6, 2019

أعلن الفنان رامى عياش على نيته طرح أغنية جديدة بعنوان "حابب" غدا وهى ضمن ألبومه الجديد والذى من المقرر ان يقوم بطرحه خلال الايام القليلة المقبلة.وكان طرح عياش أغنية "وصفولي عيونك"، من ألبومه الجديد "قصة حب" عبر قناته على اليوتيوب.الأغنية من كلمات نبيل أفيوني، ألحان نور الملاح، وتوزيع جان مارى رياشي.ويتكون ألبوم "قصة حب" من 10 أغنيات مختلفة تتنوع ما بين اللهجة المصرية واللبنانية، ويتم طرحه حاليا حصريا مع شركة "فودافون".