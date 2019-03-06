أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 6-3-2019

شهد اليوم الأربعاء 6 - 3 - 2019، عددا من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي، وكان أهمها إلغاء مارتن لاسارتي المدير الفني مران الفريق تجنبا للإرهاق.



لاسارتي يلغي مران الأهلي تجنبا للإرهاق



قرر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلغاء مران الفريق الجماعي، اليوم الأربعاء ، بسبب رحلة الطيران والسفر الشاقة التي وصلت إلى ما يقرب من ١٣ ساعة تجنبا للإرهاق.



عدلي القيعي ينهي إجراءات تسكين بعثة الأهلي فور وصولها فندق الإقامة



حرص سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إنهاء إجراءات تسكين اللاعبين في غرف الإقامة بالكونغو سريعًا، فور وصول بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة بالكونغو.



بعثة الأهلي تتناول كميات من المياه لتفادي الرطوبة بالكونغو



حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على إحضار كميات كبيرة من المياه والعصائر للاعبين، لتفادي ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في الكونغو.



الأهلي يفوز على بيراميدز في بطولة الجمهورية



فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٧، على ضيفه، بيراميدز، بهدف دون رد. في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٥ من دوري الجمهورية للشباب.



سفير مصر بالكونغو يكشف عن آخر استعدادات الأهلي لمواجهة فيتا كلوب



كشف السفير حمدي شعبان سفير مصر بدولة الكونغو الديمقراطية عن أخر أخبار بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة حاليا في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.



رجال يد الأهلي يعسكر بالإسكندرية لمواجهة الأوليمبي



يتوجه الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إلى الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراة الأوليمبي المقرر لها غدا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.



برنامج غذائي للاعبي الأهلي في الكونغو



حرص خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاجتماع مع الشيف محمد الدالي؛ لتجهيز البرنامج الغذائي للاعبي الفريق خلال فترة التواجد في الكونغو.



عمرو السولية يخضع لتدريبات بدنية وتأهيلية منفردة اليوم



يخضع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريبات بدنية وتأهيلية منفردة اليوم الأربعاء وفقا للبرنامج الذي حدده له الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.



تطعيم يومي لبعثة الأهلي بالكونغو ضد الملاريا



حدد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،موعدا يوميا للبعثة للتطعيم ضد الملاريا طوال فترة تواجدها في الكونغو.



مصادر: الأهلي يفاوض مهاجم أشانتي كوتوكو



كشف موقع غانا سبورت أونلاين، أن مفاوضات جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين مسئول في النادي الأهلي المصري ونظيره في أشانتي كوتوكو لضم مهاجم الفريق الغاني ياكوبو سونيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



تدريبات استشفائية لـ رجال سلة الأهلي



قرر طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي خضوع اللاعبين لتدريبات استشفائية؛ بسبب تلاحم المباريات بالفترة الأخيرة والحاجة إلى التقاط الأنفاس؛ لتجنب الإرهاق والإصابات.