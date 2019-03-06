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رياضة

لوكاكو يضيف الثاني لـ مانشستر في شباك باريس سان جيرمان .. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:39 م
لوكاكو
لوكاكو
حسن العمدة
أحرز لوكاكو الهدف الثاني له ولفريقه مانشستر يونايتد فى شباك باريس سان جيرمان، فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء فى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا .

وجاء الهدف الثاني لفريق مانشستر يونايتد فى الدقيقة 30 عن طريق لوكاكو من تسديدة قوية عقب سقوط الكرة من يد بوفون .

وافتتح مانشستر يونايتد التهديف فى الدقيقة الثانية عن طريق لوكاكو بعدما استغل خطأ دفاعيا لينفرد بسرعته وحيدا ليراوغ حارس مرمي باريس ويسددها بقوة لتسكن الشباك.

وأدرك باريس سان جيرمان هدف التعادل فى الدقيقة 12 عن طريق بيرنات من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه تمريرة رائعة من مبابي.

وانتهت مباراة الذهاب بهدفين لـ باريس سان جيرمان عن طريق مبابي وبريسنال كيمبيمبي .

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