مستقبل وطن بمحافظة الجيزة يكرم أبطال حادث وحريق محطة مصر

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بحضور النائب عبد الوهاب خليل أمين، حفلًا لتكريم أبطال حادث وحريق محطة مصر الذين يتجسد فيهم مقولة «أهلها فى رباط إلى يوم الدين»، الذين لم يفروا من موقع عملهم لحظة الحادث لمساعدة غيرهم فى عمل بطولى بإخلاص تام ونكران للذات.





جاء التكريم تحت رعاية النائب أشرف رشاد، رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب علاء والى، أمين محافظة الجيزة، والدكتور أحمد سمير العدل، عضو هيئة مكتب محافظة الجيزة.





وكُرم كل من: "وليد مرضى الفقى، محمد عبدالرحمن، محمد رمضان"، فى إطار حرص الحزب الدائم على إظهار الدور الإيجابى والرجولى فى شتى المجالات.