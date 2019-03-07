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رياضة

لوكاكو: يجب أن يستمر سولشاير مع مانشستر يونايتد

الخميس 07/مارس/2019 - 02:11 ص
روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو
محمد رشاد
قال روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن أولي "جونار سولشاير"، المدير الفني للفريق يجب أن يستمر في منصبه بشكل دائم بدلا من كونه مؤقت.

وتحدث لوكاكو لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة التي سجل فيها هدفين، قائلا: "أعتقد أن الأمر قُرر بالفعل، يجب أن يستمر سولشاير معنا بشكل دائما، الكل يرى التغير الذي حدث مع سولشاير منذ قدومه فزنا على أرسنال وتشيلسي والآن سان جيرمان نحن نتحسن معه".

وتابع: "منذ قدومه كانت لديه خطة واضحة وطلب مني التحسن وأن أكون دقيقا في الملعب وأن الأمر سيحتاج لبعض الوقت وبالفعل كل شيء يسير جيدا الآن ،نحن نلعب مع سولشاير كما ينبغي لمانشستر يونايتد أن يلعب".

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