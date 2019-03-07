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أخبار البلد

لأول مرة.. انطلاق التدريب العسكري أحمس 1 بين مصر وبريطانيا بقاعدة محمد نجيب

الخميس 07/مارس/2019 - 09:25 ص
صورة من التدريب
صورة من التدريب
محمد إبراهيم
انطلقت فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك "أحمس -1" والذى ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات البرية المصرية والبريطانية خلال شهر مارس 2019 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالى للمنطقة الشمالية العسكرية.

ووصلت عناصر ومعدات القوات البريطانية المشاركة فى التدريب إلى القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية خلال الأيام الماضية، ويشمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات والتدريب على تنفيذ الرمايات المختلفة ومكافحة الإرهاب والقتال فى المدن.

وتم عقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج بين القوات، وألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن تدريب "أحمس -1" يعد واحدًا من أرقى التدريبات المشتركة التى تنفذ بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية بما يؤكد متانة اواصر العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد قائد التدريب من الجانب البريطانى أن التدريب "أحمس - 1" يؤكد عمق الروابط بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية ويهدف إلى توحيد العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف التدريب الى تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات وتنمية مهارات القوات المشاركة فى أعمال مكافحة الإرهاب، والتوصل لأنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية والإرتقاء بالمستوى التدريبى لعناصر العمل التخصصى والتدريب على مكافحة العبوات الناسفة باتباع أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية.

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