صندوق التمويل العقاري: ندرس زيادة عدد الوحدات السكنية في المدن الأكثر إقبالا

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يدرس الطلب على سوق العقارات، لتحديد المدن الأكثر إقبالا، لبدء تنفيذ وحدات إضافية بها.



وأضافت خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن هذه الدراسة ستساهم في تحديد نمط الطرح الأنسب سواء تمليك أو إيجار.



وأكدت أن هذه الدراسة يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة إلى أنه بناء على المؤشرات الأولية، سنطرح وحدات سكنية جديدة ضمن محور الإيجار.