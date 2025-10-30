من وأنا طفلة صغيرة.. مي عمر تعبر عن حبها الشديد للأهرامات

عبرت الفنانة مي عمر عن حبها الشديد للأهرامات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام





وكتبت مى عمر :" من وآنا طفلة صغيرة، كان عندي حلم أزور الأهرامات وآحس عظمة المكان ده. وفعلا زرتها لأول مرة من أكتر من 20 سنة، وقتها كانت حظة سحرية عمري ما نستها.

وتابعت : النهاردة، بعد كل السنين دي، رجعت أزور الأهرامات من تاني... ومن اللحظة الأولى انبهرت بالتطور الرهيب اللي شفته. شفت قد إيه المكان اتحول لمزار سياحي عالمي بمعنى الكلمة، المكان بقى منظم، جميل، راقي وكل تفصيلة فيه بقت بتحكي مش بس عن تاريخنا ، لكن كمان حاضرنا اللي بنفخر به.



وأضافت : ده كله بفضل المجهود الكبير اللي اتعمل، والقيادة اللي آمنت إن مصر ستحق تكون في المكانة دي كل التقدير والاحترام لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بيشتغل بكل إخلاص علشان يرفع اسم مصر، ويخلي كل مصري يحس بالفخر في كل خطوة وفي كل لحظة.

شكرًا لأنك رجّعت لمصر هيبتها، وجمالها، ومكانتها اللي تستحقها .

واختتمت : مستنية من كل قلبي لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير..

لحظة هنعيش فيها فخر جديد، ونشوف حضارتنا العظيمة وهي بتتجدد قدام عيون العالم كله.