قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: السكتة الدماغية من أبرز أسباب الوفاة عالميًا.. ونعزز برامج الوقاية والتشخيص المبكر
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم بوجي ضحية مكائد غادة عادل في وتر حساس 2

مسلسل وتر حساس 2
مسلسل وتر حساس 2
تقى الجيزاوي

كشف الفنان كريم بوجي، تفاصيل شخصيته في مسلسل وتر حساس، للفنانة غادة عادل، وباقي أعماله الفنية. 

وقال كريم بوجي، إنه خلال أحداث مسلسل «وتر حساس» يجسد شخصية حسام، خطيب هاجر (الفنانة رانيا منصور) وذلك بعد طلاقها من شخصية هاشم القاضي والد فريدة (الفنانة غادة عادل) التي تدبر مكيدة كي تطلق والدها من هاجر، فيكتشف بعد ذلك أن فريدة خدعته بعد رفده من عمله، مشيرا إلى أن فريدة (الفنانة غادة عادل) تستغله مرة أخرى في مكيدة لتطلق والدها (كمال أبو رية) من رغدة (هيدي كرم). 

وتابع كريم بوجي، أنه بعدما قامت فريدة (غادة عادل) باستغلاله، وأوقعته في مشاكل مع والدها هاشم القاضي (كمال أبو رية) تخلت عنه وتسببت له في مشكلات كثيرة. 

وحول أعماله الفنية المقبلة، قال كريم بوجي إنه لم يتعاقد على أعمال في دراما رمضان حتى الآن، وأنه ينتظر الاستقرار على عمل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل وتر حساس 2

ويتناول الجزء الثانى من المسلسل قضايا اجتماعية متنوعة كما في الموسم الأول، مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، ما أثار تفاعلًا واسعًا وترقبًا كبيرًا من الجمهور، لمعرفة ما سيحمله الموسم الجديد من أحداث مشوقة.

وانضم إلى أبطال الجزء الثانى من مسلسل "وتر حساس" الفنانة غادة عادل، بالإضافة إلى نجوم الجزء الأول: محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، تميم عبده، كما يشهد الموسم الثانى انضمام أربعة نجوم جدد: كمال أبورية، محمد محمود عبدالعزيز، رانيا منصور، وإلهام وجدى، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة.

أعمال كريم بوجي

وشارك كريم بوجي في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "العودة"بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل.

وكان أخر أعماله الفنية مسلسل لحظة غضب ويشارك في ببطولته صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

كريم بوجي أعمال كريم بوجي الفنان كريم بوجي مسلسل وتر حساس غادة عادل رانيا منصور كمال أبو رية هيدي كرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر

انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة «الإمام الطيب» للقرآن الكريم للطلاب الوافدين

البحوث الإسلامية يختتم فعاليات أسبوع الدعوة الإسلامية الثالث عشر بجامعة المنوفية

ختام فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلامية الثالث عشر» بجامعة المنوفية تحت شعار «الإيمان في عصر العلم»

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: العالم كله يشاهد حضارة بلادنا فى المتحف المصري الكبير وهذا إنجاز عظيم للرئيس السيسي

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد