غدا.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في الثانية عشرة بعد ظهر غدٍ، الجمعة.



ويحضر الاجتماع الفني من الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة، إداريي الفريق.



كما يحضر الاجتماع منسق ومراقب المباراة وطاقم التحكيم ووفد نادي فيتا كلوب؛ وذلك للاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين.



ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السادسة مساء السبت على ملعب الشهداء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.